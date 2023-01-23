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«Вашингтон» изучает вариант с обменом японского игрока

«Вашингтон» изучает вариант с обменом японского игрока
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Руководство «Вашингтон Уизардс» может рассмотреть вариант с обменом тяжёлого форварда Руи Хачимуры. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

Отмечается, что одна из команд Западной конференции проявляла интерес к японскому баскетболисту.

В текущем сезоне 24-летний Хачимура принял участие в 30 матчах, набирая в среднем 13 очков, 4,3 подбора и 1,2 передачи при проценте реализации бросков с игры 48,8%, где 33,7% – трёхочковые.

«Уизардс» занимают 12-е место в Восточной конференции с 20 победами при 26 поражениях.

Напомним, Руи был выбран на драфте-2019 под общим девятым номером. Действующий контракт японца рассчитан до конца сезона-2023/2024, однако Хачимура может стать ограниченно свободным агентом следующим летом.

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