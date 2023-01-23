«Лейкерс» и «Вашингтон» договорились об обмене

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс» достигли соглашения по поводу обмена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Отмечается, что тяжёлый форвард Руи Хачимура перейдёт в стан «озёрников» взамен на разыгрывающего Кендрика Нанна и три драфт-пика второго раунда.
В текущем сезоне 24-летний Хачимура принял участие в 30 матчах, набирая в среднем 13 очков, 4,3 подбора и 1,2 передачи при реализации бросков с игры 48,8%, где 33,7% – трёхочковые. На счету 27-летнего Нанна 6,7 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи за 39 проведённых игр.
«Лейкерс» занимают 12-е место в Западной конференции с 22 победами при 25 поражениях. Тем временем «Уизардс» располагаются на 12-й строчке Востока с 20 победами при 26 поражениях.
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