Источник: переговоры между «Сан-Антонио» и «Лейкерс» по Уэстбруку продолжаются

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс» обсуждают обмен с участием разыгрывающего калифорнийской команды Расселла Уэстбрука. Об этом информирует SpursTalk, ссылаясь на свои источники.

«Клубный инсайдер утверждает, что переговоры между «шпорами» и «Лейкерс», в которых задействован Расселл Уэстбрук, всё ещё продолжаются.

Конечно, дискуссия была отложена на пару месяцев. Но, как стало известно, между командами всё-таки будут обсуждения вплоть до закрытия трансферного окна», – говорится в источнике.

В текущем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, 7,6 передачи и 6,6 подбора при реализации бросков 42,3%, где 29,2% – трёхочковые.