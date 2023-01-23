Источник: переговоры между «Сан-Антонио» и «Лейкерс» по Уэстбруку продолжаются
Поделиться
Клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс» обсуждают обмен с участием разыгрывающего калифорнийской команды Расселла Уэстбрука. Об этом информирует SpursTalk, ссылаясь на свои источники.
«Клубный инсайдер утверждает, что переговоры между «шпорами» и «Лейкерс», в которых задействован Расселл Уэстбрук, всё ещё продолжаются.
Конечно, дискуссия была отложена на пару месяцев. Но, как стало известно, между командами всё-таки будут обсуждения вплоть до закрытия трансферного окна», – говорится в источнике.
В текущем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, 7,6 передачи и 6,6 подбора при реализации бросков 42,3%, где 29,2% – трёхочковые.
Комментарии
- 23 января 2023
-
23:59
-
23:43
-
23:28
-
22:57
-
22:37
-
22:11
-
21:52
-
20:57
-
20:48
-
20:23
-
20:03
-
19:30
-
19:17
-
19:05
-
18:53
-
18:37
-
18:22
-
17:44
-
17:21
-
17:05
-
16:23
-
15:30
-
14:14
-
13:25
-
12:37
-
12:09
-
11:25
-
10:39
-
10:21
-
09:47
-
09:19
-
08:04
-
08:00
-
07:37
-
00:56
Партнерский контент