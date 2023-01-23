Один из лидеров «Вашингтона» выбыл с травмой

Тяжёлый форвард «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис пропустит несколько недель из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-летний латышский баскетболист травмировал левый голеностоп во время вчерашнего матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (138:118).

Инцидент произошёл в середине третьей четверти. Порзингис при борьбе за отскок с игроком «Мэджик» Уэнделлом Картером неудачно приземлился на левую ногу.

В текущем сезоне форвард набирает в среднем 22,1 очка, 8,8 подбора и 2,4 передачи при реализации бросков 46,8%, где 34,8% – трёхочковые. Кристапс проводит на площадке 32,7 минуты.

«Уизардс» занимают 12-е место в Восточной конференции с 20 победами и 26 поражениями.