Один из лидеров «Вашингтона» выбыл с травмой
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Тяжёлый форвард «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис пропустит несколько недель из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
27-летний латышский баскетболист травмировал левый голеностоп во время вчерашнего матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (138:118).
Инцидент произошёл в середине третьей четверти. Порзингис при борьбе за отскок с игроком «Мэджик» Уэнделлом Картером неудачно приземлился на левую ногу.
В текущем сезоне форвард набирает в среднем 22,1 очка, 8,8 подбора и 2,4 передачи при реализации бросков 46,8%, где 34,8% – трёхочковые. Кристапс проводит на площадке 32,7 минуты.
«Уизардс» занимают 12-е место в Восточной конференции с 20 победами и 26 поражениями.
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