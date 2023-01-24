Бобби Маркс отреагировал на обмен между «Лейкерс» и «Уизардс»

Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», эксперт Бобби Маркс поделился мнением об обмене, который совершили «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс». Ранее о нём писал авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Сообщалось, что «Лейкерс» получат тяжёлого форварда Руи Хачимуру, а «Уизардс» — разыгрывающего Кендрика Нанна и три драфт-пика второго раунда.



«Попадут ли «Лейкерс» в первую шестёрку? Я бы сказал, маловероятно. Что касается Хачимуры, то, если всё получится, «Лейкерс» смогут переподписать его. Он ограниченно свободный агент. Мне нравится, как всё провернул «Лос-Анджелес». Теперь они смогут его оценить в течение сорока матчей», — сказал Маркс на канале ESPN в YouTube.

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