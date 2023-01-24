«Лейкерс» подарили Станиславу Медведенко 2 чемпионских перстня взамен тех, что он продал

Бывший форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко получил от калифорнийской команды два чемпионских перстня, которые он продал в прошлом году с целью восстановления спортивной инфраструктуры на Украине. Об этом у себя в социальных сетях рассказал обозреватель Йован Буха. Перстни Медведенко вручила владельца «озёрников» Джини Басс.

Фото: https://twitter.com/jovanbuha

Напомним, Станислав выручил за два перстня более $ 250 тысяч. Каждый он продал по цене в $ 126 767.

Станислав Медведенко становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелеса» в 2001 и 2002 годах. Партнёрами украинского баскетболиста были Коби Брайант и Шакил О'Нил.

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