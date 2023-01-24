Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» подарили Станиславу Медведенко 2 чемпионских перстня взамен тех, что он продал

«Лейкерс» подарили Станиславу Медведенко 2 чемпионских перстня взамен тех, что он продал
Комментарии

Бывший форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко получил от калифорнийской команды два чемпионских перстня, которые он продал в прошлом году с целью восстановления спортивной инфраструктуры на Украине. Об этом у себя в социальных сетях рассказал обозреватель Йован Буха. Перстни Медведенко вручила владельца «озёрников» Джини Басс.

Фото: https://twitter.com/jovanbuha

Напомним, Станислав выручил за два перстня более $ 250 тысяч. Каждый он продал по цене в $ 126 767.

Станислав Медведенко становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелеса» в 2001 и 2002 годах. Партнёрами украинского баскетболиста были Коби Брайант и Шакил О'Нил.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна Джеймса в Сиэттл:

Новость по теме
Бобби Маркс отреагировал на обмен между «Лейкерс» и «Уизардс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023