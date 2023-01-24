Мэджик Джонсон оценил Хачимуру, который перейдёт в «Лейкерс» в результате обмена
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Пятикратный чемпион НБА, легендарный американец Ирвин «Мэджик» Джонсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал обмен, совершённый клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс». Напомним, по его итогам «Лос-Анджелес» получит тяжёлого форварда Руи Хачимуру, а «Вашингтону» достанутся разыгрывающий Кендрик Нанн и три драфт-пика второго раунда.
«Мне нравится, что «Лейкерс» совершили обмен, получив Руи Хачимуру. Он высокий, атлетичный и умный. Но ему надо бы быть более агрессивным на обоих концах площадки», — написал Джонсон.
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Ранее об обмене мыслями поделился президент «Уизардс» Томми Шеппард.
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