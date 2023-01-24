Джонатана Айзека встретили овациями. Видео

Тяжёлый форвард «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (113:98).
25-летний американский баскетболист не участвовал в официальных играх с 2020 года из-за разрыва передней крестообразной связки колена. Болельщики флоридской команды воодушевлённо отреагировали на появление Айзека на площадке.
Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Форвард провёл на паркете 10 минут, отметившись 10 очками, тремя подборами, двумя перехватами и одной результативной передачей. Следующий матч «Орландо» проведёт с «Индианой Пэйсерс» на своей площадке 26 января (старт — в 3:00 мск).
«Орландо Мэджик» занимает 13-е место в Восточной конференции с 19 победами и 29 поражениями.
- 24 января 2023
-
18:12
-
17:55
-
17:35
-
17:16
-
16:56
-
16:15
-
15:19
-
14:35
-
13:15
-
12:43
-
12:33
-
11:45
-
11:30
-
11:09
-
10:32
-
10:19
-
09:27
-
09:13
-
05:52
-
00:38
-
00:20
- 23 января 2023
-
23:59
-
23:43
-
23:28
-
22:57
-
22:37
-
22:11
-
21:52
-
20:57
-
20:48
-
20:23
-
20:03
-
19:30
-
19:17
-
19:05