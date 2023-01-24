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Джонатана Айзека встретили овациями. Видео

Джонатана Айзека встретили овациями. Видео
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Тяжёлый форвард «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (113:98).

25-летний американский баскетболист не участвовал в официальных играх с 2020 года из-за разрыва передней крестообразной связки колена. Болельщики флоридской команды воодушевлённо отреагировали на появление Айзека на площадке.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Форвард провёл на паркете 10 минут, отметившись 10 очками, тремя подборами, двумя перехватами и одной результативной передачей. Следующий матч «Орландо» проведёт с «Индианой Пэйсерс» на своей площадке 26 января (старт — в 3:00 мск).

«Орландо Мэджик» занимает 13-е место в Восточной конференции с 19 победами и 29 поражениями.

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