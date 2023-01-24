«У Бронни свобода выбора». Леброн не станет выбирать колледж для сына

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что предоставит своему сыну Бронни полную свободу при выборе колледжа.

«У Бронни свобода выбора: он может поступить в любой колледж, в который захочет. Моя единственная задача – это поднять трубку в случае звонков. Как Бронни скажет, так и будет. Это его выбор», – приводит слова Леброна The Oregonian.

Также сообщается, что к Леброну Джеймсу-младшему поступили предложения от университета штата Огайо, университета Южной Калифорнии и орегонского университета.

В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ранее Леброн не раз признавался, что мечтает играть с сыном в одной команде.

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