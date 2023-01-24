«Лейкерс» планируют сохранить Руи Хачимуру

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» следующим летом намерено договориться о продлении контракта с тяжёлым форвардом Руи Хачимурой. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Действующий контракт 24-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 (квалификационное предложение на $ 8,48 млн). Японец может стать ограниченно свободным агентом уже в межсезонье-2023.

Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» совершили обмен, в результате которого Хачимура перешёл в стан «озёрников». В обратном направлении отправились разыгрывающий Кендрик Нанн и три драфт-пика второго раунда.

Ранее генеральный менеджер лос-анджелесского клуба Роб Пелинка прокомментировал переход японского игрока.