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«Лейкерс» планируют сохранить Руи Хачимуру

«Лейкерс» планируют сохранить Руи Хачимуру
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Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» следующим летом намерено договориться о продлении контракта с тяжёлым форвардом Руи Хачимурой. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Действующий контракт 24-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 (квалификационное предложение на $ 8,48 млн). Японец может стать ограниченно свободным агентом уже в межсезонье-2023.

Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» совершили обмен, в результате которого Хачимура перешёл в стан «озёрников». В обратном направлении отправились разыгрывающий Кендрик Нанн и три драфт-пика второго раунда.

Ранее генеральный менеджер лос-анджелесского клуба Роб Пелинка прокомментировал переход японского игрока.

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