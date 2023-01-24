Райан Боутрайт покинул «Автодор» и перешёл в «Парму»
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30-летний американо-армянский защитник Райан Боутрайт покинул «Автодор». Об этом информирует пресс-служба саратовского клуба. Отмечается, что стороны расстались по обоюдному решению.
Вскоре после этого пресс-служба клуба «Парма-Пари» сообщила, что Боутрайт присоединился к пермякам. Контракт американо-армянского защитника с «Пармой» рассчитан до конца сезона-2022/2023.
В 15 матчах нынешнего сезона Единой лиги ВТБ Райан в среднем набирал 13,2 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал 6,7 передачи. По итогам первого этапа Единой лиги ВТБ «Автодор» занял девятое место (семь побед – 15 поражений), а «Парма-Пари» была восьмой (девять побед – 13 поражений).
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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