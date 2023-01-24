Лидер «Нового Орлеана» близок к возвращению в строй

Лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм, пропускающий матчи с 28 ноября прошлого года из-за травмы большого пальца ноги, в скором времени может вернуться на площадку.

«Как сказал главный тренер Уилли Грин, Ингрэм приступил к тренировкам пять на пять. Возможно, он может сыграть завтра с «Денвер Наггетс», – сообщает клубный обозреватель Эрин Саммерс в соцсетях.

В текущем сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 15 играх, набирая в среднем 20,8 очка, 5,1 подбора и 4,7 передачи за 32,1 минуты на паркете.

«Нью-Орлеан Пеликанс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 26 победами при 21 поражении. Решение об участии Ингрэма будет приниматься перед завтрашней встречей (4:00 мск).

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