«Клипперс» интересен лидер «Торонто»

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» постарается заполучить разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита до наступления дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает The Ringer со ссылкой на источники в лиге.

Действующий контракт 28-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2023/24 (опция игрока на $ 22,8 млн). Если разыгрывающий откажется от опции продления, то он может выйти на рынок свободных агентов следующим летом.

В текущем сезоне Ванвлит принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 19,1 очка, 6,3 передачи и 4,3 подбора за 36,7 минуты на паркете.

Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.