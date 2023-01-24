«Клипперс» интересен лидер «Торонто»

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» постарается заполучить разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита до наступления дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает The Ringer со ссылкой на источники в лиге.
Действующий контракт 28-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2023/24 (опция игрока на $ 22,8 млн). Если разыгрывающий откажется от опции продления, то он может выйти на рынок свободных агентов следующим летом.
В текущем сезоне Ванвлит принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 19,1 очка, 6,3 передачи и 4,3 подбора за 36,7 минуты на паркете.
Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.
- 24 января 2023
-
21:04
-
20:52
-
20:38
-
20:17
-
19:55
-
19:47
-
19:25
-
19:17
-
18:59
-
18:38
-
18:12
-
17:55
-
17:35
-
17:16
-
16:56
-
16:15
-
15:19
-
14:35
-
13:15
-
12:43
-
12:33
-
11:45
-
11:30
-
11:09
-
10:32
-
10:19
-
09:27
-
09:13
-
05:52
-
00:38
-
00:20
- 23 января 2023
-
23:59
-
23:43
-
23:28
-
22:57