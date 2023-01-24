В «Финиксе» готовы к уходу одного из лидеров

Руководство «Финикс Санз» развернуло деятельность по укреплению команды без звёздного разыгрывающего Криса Пола, контракт которого рассчитан как минимум до конца сезона-2023/24.
Как пишет инсайдер Марк Стайн на платформе Substack, аризонский клуб готов рассмотреть варианты с приобретением разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Терри Розира, разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Иммануэля Куикли или разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита.
Как именно Крис Пол может покинуть «Санз», не сообщается. В текущем сезоне 37-летний игрок принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 13,4 очка, 8,4 передачи и 4,2 подбора при реализации бросков 42,7%, где 39,3% – трёхочковые.
«Финикс» занимает седьмое место в Западной конференции с 24 победами и 24 поражениями. Следующую игру аризонцы проведут с «Шарлотт Хорнетс» на своей площадке 25 января (5:00 мск).
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