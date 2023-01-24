Владелец НБЛ: мы ждём Леброна и его сына

Владелец Национальной баскетбольной лиги (НБЛ) Австралии Ларри Кестельман заявил, что связывался с представителями звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Кестельман пытался рекрутировать американского баскетболиста и его сына Бронни в НБЛ.
«Конечно, это очень маловероятный сценарий, но переговоры между двумя сторонами состоялись. Была полноценная беседа, но пока рано ещё что-то говорить. Главное, что начало положено, и мы ждём их», – приводит слова австралийского бизнесмена издание Herald Sun.
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс-младший получил предложения от университета штата Огайо, университета Южной Калифорнии и Орегонского университета.
В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ранее Джеймс-старший не раз признавался, что мечтает поиграть в одной команде с сыном.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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