Дюрант приступил к беговым тренировкам, но пока не близок к возвращению на площадку
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Звёздный лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, пропустивший уже шесть матчей Национальной баскетбольной ассоциации из-за растяжения внутренней боковой связки правого колена, приступил к беговым тренировкам.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, через две недели 34-летний баскетболист пройдёт повторное обследование для установления более точных сроков возвращения.
В текущем сезоне Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.
«Бруклин Нетс» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 29 победами при 17 поражениях. Следующую игру нью-йоркская команда проведёт с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 26 января (3:30 мск).
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