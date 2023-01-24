Дюрант приступил к беговым тренировкам, но пока не близок к возвращению на площадку

Звёздный лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, пропустивший уже шесть матчей Национальной баскетбольной ассоциации из-за растяжения внутренней боковой связки правого колена, приступил к беговым тренировкам.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, через две недели 34-летний баскетболист пройдёт повторное обследование для установления более точных сроков возвращения.

В текущем сезоне Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.

«Бруклин Нетс» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 29 победами при 17 поражениях. Следующую игру нью-йоркская команда проведёт с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 26 января (3:30 мск).