«Они показывают красивый баскетбол». Перкинс отдал должное калифорнийской команде

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс дал положительную оценку коллективу из Калифорнии — «Сакраменто Кингз».

«Короли» – самая захватывающая и непредсказуемая команда! Эти молодые ребята показывают красивый баскетбол. Продолжайте в том же духе, пожалуйста», – написал Перкинс в соцсетях.

«Кингз» в текущем сезоне занимают второе место в рейтинге нападения – 118,5, а также первое место по среднему количеству набранных очков за встречу – 120,3.

Подопечные Майка Брауна расположились на третьей строчке в Западной конференции с 27 победами при 19 поражениях. Следующую игру «Сакраменто Кингз» проведёт с «Торонто Рэпторс» на своей площадке 26 января (6:00 мск).