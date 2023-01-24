«Они показывают красивый баскетбол». Перкинс отдал должное калифорнийской команде
Поделиться
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс дал положительную оценку коллективу из Калифорнии — «Сакраменто Кингз».
«Короли» – самая захватывающая и непредсказуемая команда! Эти молодые ребята показывают красивый баскетбол. Продолжайте в том же духе, пожалуйста», – написал Перкинс в соцсетях.
«Кингз» в текущем сезоне занимают второе место в рейтинге нападения – 118,5, а также первое место по среднему количеству набранных очков за встречу – 120,3.
Подопечные Майка Брауна расположились на третьей строчке в Западной конференции с 27 победами при 19 поражениях. Следующую игру «Сакраменто Кингз» проведёт с «Торонто Рэпторс» на своей площадке 26 января (6:00 мск).
Комментарии
- 25 января 2023
-
00:02
- 24 января 2023
-
23:44
-
23:17
-
23:01
-
22:33
-
22:13
-
21:31
-
21:04
-
20:52
-
20:38
-
20:17
-
19:55
-
19:47
-
19:25
-
19:17
-
18:59
-
18:38
-
18:12
-
17:55
-
17:35
-
17:16
-
16:56
-
16:15
-
15:19
-
14:35
-
13:15
-
12:43
-
12:33
-
11:45
-
11:30
-
11:09
-
10:32
-
10:19
-
09:27
-
09:13
Партнерский контент