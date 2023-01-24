Бывший игрок ЦСКА намерен вернуться в НБА
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Американский тяжёлый форвард Кеннет Фарид, в 2021 году выступавший за московский ЦСКА, намерен вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию.
«Думаю, я в состоянии показывать должный уровень в НБА. Готов присоединиться к любой команде. Я полностью сосредоточен и погружён в баскетбол. При этом мне не нужно быть лидером [команды]», – цитирует 33-летнего баскетболиста HoopsHype.
В сезоне-2022/2023 Фарид выступает за команду Лиги развития НБА «Мехико-Сити Капитанес», где принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 14 очков, совершая 11,1 подбора и 2,3 блок-шота за 28,9 минуты.
Напомним, в составе ЦСКА Кеннет провёл 11 игр, где набирал в среднем 2,3 очка, делал 2,6 подбора, 0,4 перехвата и 0,2 блок-шота за 9,1 минуты на паркете.
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