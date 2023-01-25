Бронни Джеймс получил приглашение в McDonald's All-American

Сын звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни получил приглашение на известнейший матч звёзд американских школьников – McDonald's All-American Game. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Примечательно, что в этом мероприятии также примут участие Андрей Стоякович, сын трёхкратного участника Матча всех звёзд и чемпиона НБА 2011 года Пежи Стояковича, и Ди Джей Вагнер, отец которого выступал с Леброном Джеймсом за «Кливленд».

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс-младший получил предложения от университета штата Огайо, университета Южной Калифорнии и Орегонского университета.

В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ранее Джеймс-старший не раз признавался, что мечтает поиграть в одной команде с сыном.