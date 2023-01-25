Василий Карасёв: настраиваемся на матчи Кубка России точно так же, как на Единую лигу ВТБ

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка России по баскетболу с «Темпом-СУМЗ-УГМК».



«Мы настраиваемся на матчи Кубка России точно так же, как на Единую лигу ВТБ. Все соревнования для нас одинаково важны, никаких приоритетов нет. В Ревду едем играть в составе, который имеется на данный момент. Единственное, два наших игрока сейчас находятся на сборе национальной команды, поэтому они в предстоящем матче нам не помогут. Мы должны выигрывать и делать всё, чтобы пройти дальше», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт МБА.



Встреча состоится 25 января в Ревде (Свердловская область). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.