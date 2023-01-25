31 очко Тейтума не помогло «Бостону» обыграть «Майами»

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 98:95.

Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 31 очко, 14 подборов и семь передач. Также стоит отметить центрового из США Деррик Уайт, который набрал 23 очка, совершил 3 подбора и сделал 6 передач. Самым результативным у победителей стал американский центровой Эдрис Адебайо. На его счету 30 очков, 15 подборов и одна передача. Также стоит отметить американского защитника Хейвуда Хайсмита, который набрал 15 очков, десять подборов и всего одну передачу.