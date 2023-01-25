Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

31 очко Тейтума не помогло «Бостону» обыграть «Майами»

31 очко Тейтума не помогло «Бостону» обыграть «Майами»
Комментарии

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 98:95.

Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 31 очко, 14 подборов и семь передач. Также стоит отметить центрового из США Деррик Уайт, который набрал 23 очка, совершил 3 подбора и сделал 6 передач. Самым результативным у победителей стал американский центровой Эдрис Адебайо. На его счету 30 очков, 15 подборов и одна передача. Также стоит отметить американского защитника Хейвуда Хайсмита, который набрал 15 очков, десять подборов и всего одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2023, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
98 : 95
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 30, Хайсмит - 15, Страс - 13, Оладипо - 12, Хироу - 9, Винсент - 7, Мартин - 5, Робинсон - 5, Лоури - 2, Батлер, Дедмон, Йович, Кэйн, Робинсон, Хаслем, Юртсевен
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Уайт - 23, Уильямс - 11, Притчард - 10, Уильямс - 10, Корнет - 7, Джексон - 3, Браун, Брогдон, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Смарт, Хозер, Хорфорд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023