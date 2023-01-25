Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одолеть «Нью-Орлеан»

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 99:98.

Самым полезным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 25 очков, 11 подборов и 10 передач. Также стоит отметить американца Джамала Маррея, который заработал 25 очков, совершил один подбор и отдал семь передач. Самым результативным у хозяев стал американский разыгрывающий Си Джей Макколлум. На его счету 20 очков, четыре подбора и четыре передачи. Также отметим американского разыгрывающего Хосе Альварадо, который набрал 17 очков, один подбор и отдал три передачи.