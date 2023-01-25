Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одолеть «Нью-Орлеан»
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 99:98.
Самым полезным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 25 очков, 11 подборов и 10 передач. Также стоит отметить американца Джамала Маррея, который заработал 25 очков, совершил один подбор и отдал семь передач. Самым результативным у хозяев стал американский разыгрывающий Си Джей Макколлум. На его счету 20 очков, четыре подбора и четыре передачи. Также отметим американского разыгрывающего Хосе Альварадо, который набрал 17 очков, один подбор и отдал три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
25 января 2023, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
98 : 99
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 20, Альварадо - 17, Валанчюнас - 14, Эрнангомес - 12, Мёрфи - 10, Нэнс - 10, Джонс - 6, Хэйс - 4, Дэниэлс - 2, Темпл - 2, Грэм - 1, Ингрэм, Лидделл, Льюис, Маршалл, Сиброн, Уильямсон
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Маррей - 25, Браун - 11, Гордон - 11, Браун - 7, Грин - 7, Колдуэлл-Поуп - 7, Ннаджи - 4, Чанчар - 2, Гиллеспи, Джордан, Портер, Рид, Смит, Уайт, Уотсон, Хиланд
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