41 очко и 15 подборов Луки Дончича не помогли «Далласу» переиграть «Вашингтон»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:126.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший дабл-дабл: 41 очко, 15 подборов и шесть передач. Также стоит отметить канадского форварда Дуайта Пауэлла, который заработал 22 очка, девять подборов и всего одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский форвард Кайл Кузма. На его счету 30 очков, пять подборов и две передачи. Также отметим американского защитника Брэдли Била, который набрал 22 очка, не заработал подборов, но отдал четыре передачи.