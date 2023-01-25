41 очко и 15 подборов Луки Дончича не помогли «Далласу» переиграть «Вашингтон»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:126.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший дабл-дабл: 41 очко, 15 подборов и шесть передач. Также стоит отметить канадского форварда Дуайта Пауэлла, который заработал 22 очка, девять подборов и всего одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский форвард Кайл Кузма. На его счету 30 очков, пять подборов и две передачи. Также отметим американского защитника Брэдли Била, который набрал 22 очка, не заработал подборов, но отдал четыре передачи.
НБА - регулярный чемпионат
25 января 2023, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
126 : 127
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Пауэлл - 22, Динвидди - 20, Грин - 16, Финни-Смит - 12, Дав. Бертанс - 7, Хардуэй-младший - 5, Баллок - 3, Вуд, Клебер , Лоусон, Макги, Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди
Вашингтон Уизардс: Кузма - 30, Бил - 22, Авдия - 15, Кисперт - 14, Моррис - 13, Райт - 10, Гэффорд - 9, Бартон - 8, Гилл - 6, Гибсон, Гудвин, Дэвис, Кэри, Нанн, Порзингис, Тодд
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