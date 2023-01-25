Леброн Джеймс установил рекорд НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набирал 40 очков или больше в матчах с 30 командами лиги. Об этом информирует ESPN Stats & Info.



Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» принимали «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:115. Леброн в этом матче набрал 46 очков, став самым результативным игроком в составе обоих клубов. Кроме того, в его активе восемь подборов и семь передач. В составе победителей лучшую результативность показал Пол Джордж, на счету которого 27 очков, девять подборов и четыре передачи.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой: