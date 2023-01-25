Стало известно, когда может вернуться в состав «Лейкерс» травмированный Энтони Дэвис

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в случае отсутствия каких-либо проблем в ходе предматчевой разминки вернётся в строй в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Сан-Антонио Спёрс», который состоится завтра, 26 января. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на свои источники.

Напомним, Дэвис получил травму стопы в декабре 2022 года. С тех пор он не появлялся на площадке. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 27,4 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:

Ранее о процессе восстановления Дэвиса высказался форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.