Стало известно, когда может вернуться в состав «Лейкерс» травмированный Энтони Дэвис
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в случае отсутствия каких-либо проблем в ходе предматчевой разминки вернётся в строй в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Сан-Антонио Спёрс», который состоится завтра, 26 января. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на свои источники.
Напомним, Дэвис получил травму стопы в декабре 2022 года. С тех пор он не появлялся на площадке. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 27,4 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.
Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:
Ранее о процессе восстановления Дэвиса высказался форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.
Новость по темеЛеброн высказался о травмированном Энтони Дэвисе
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