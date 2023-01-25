Леброн Джеймс вылетел на трибуны к болельщикам при попытке достать мяч. Видео
Поделиться
38-летний лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» кинулся за уходящим в аут мячом, в результате чего вылетел на трибуны к болельщикам. Эпизод случился в третьей четверти, когда Леброн выбил мяч из рук игрока «Клипперс» Кавая Леонарда.
Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, «Клипперс» победили «Лейкерс» со счётом 133:115. Джеймс в этой встрече набрал 46 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету также восемь подборов и семь передач.
После матча с «Клипперс» Джеймс установил рекорд НБА.
Новость по темеЛеброн Джеймс установил рекорд НБА
Комментарии
- 25 января 2023
-
10:45
-
10:29
-
09:52
-
09:31
-
09:21
-
09:12
-
08:47
-
07:14
-
06:21
-
06:10
-
01:57
-
01:54
-
01:27
-
00:28
-
00:02
- 24 января 2023
-
23:44
-
23:17
-
23:01
-
22:33
-
22:13
-
21:31
-
21:04
-
20:52
-
20:38
-
20:17
-
19:55
-
19:47
-
19:25
-
19:17
-
18:59
-
18:38
-
18:12
-
17:55
-
17:35
-
17:16
Партнерский контент