Леброн Джеймс вылетел на трибуны к болельщикам при попытке достать мяч. Видео

38-летний лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» кинулся за уходящим в аут мячом, в результате чего вылетел на трибуны к болельщикам. Эпизод случился в третьей четверти, когда Леброн выбил мяч из рук игрока «Клипперс» Кавая Леонарда.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Клипперс» победили «Лейкерс» со счётом 133:115. Джеймс в этой встрече набрал 46 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету также восемь подборов и семь передач.

После матча с «Клипперс» Джеймс установил рекорд НБА.