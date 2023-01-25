Главный тренер «Лейкерс» назвал сильные стороны новичка команды Хачимуры

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился мнением о новичке команды тяжёлом форварде Руи Хачимуре.



«Он всегда производил на меня впечатление. Это разносторонний, сильный, атлетичный, квалифицированный молодой игрок, и я действительно рад, что он присоединился к команде. Думаю, он многое даст нашему клубу», — приводит слова Хэма Basket News.

Напомним, Хачимура стал игроком «Лейкерс» в результате обмена, который калифорнийцы совершили с клубом «Вашингтон Уизардс». В результате сделки в «Вашингтон» перешёл разыгрывающий Кендрик Нанн. Кроме того, «Уизардс» получили право на три драфт-пика второго раунда.

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