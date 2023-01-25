Женская НБА боится за безопасность Грайнер и может сделать для неё исключение в правилах

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, возможно, будет осуществлять перелёты на чартерных рейсах отдельно от команды во время следующего сезона женской НБА (WNBA). Об этом информирует ESPN US со ссылкой на свои источники.



Сообщается, что такое решение может быть принято из соображений безопасности. Сейчас этот вопрос изучается. В настоящий момент командам WNBA не разрешается летать чартерными рейсами, даже если за это платит владелец клуба. В случае нарушения предусмотрены значительные штрафы.

Напомним, Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута: