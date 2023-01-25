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Стало известно, когда Руи Хачимура может дебютировать за «Лейкерс»

Стало известно, когда Руи Хачимура может дебютировать за «Лейкерс»
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Тяжёлый форвард Руи Хачимура может принять участие в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Сан-Антонио Спёрс». Об этом во время пресс-конференции рассказал главный тренер калифорнийской команды Дарвин Хэм.

Мачт с «Сан-Антонио» состоится завтра, 26 января. В этой же встрече, напомним, может состояться возвращение в строй травмированного тяжёлого форварда «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвиса, который получил повреждение стопы в декабре 2022 года.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. «Озёрники» одержали 22 победы и потерпели 26 поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (34 победы, 14 поражений).

Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс»:

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