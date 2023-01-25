«Шокирующе плохо. Но об этом ничего не говорят». Эксперт — об одном из показателей Леброна
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Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в очередной раз подверг критике звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за реализацию трёхочковых бросков в нынешнем сезоне.
«Забавно наблюдать за всем этим идолопоклонством в отношении Леброна, который приближается к рекорду Карима… Но он опустился на 153-е место из 154 по трёхочковым в НБА, реализуя лишь 28,6%. Шокирующе плохо. Но об этом ничего не говорят», — написал Бэйлесс.
Напомним, после недавнего матча с «Лос-Анджелес Клипперс» (115:133) Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набирал 40 очков или больше в матчах с 30 командами лиги.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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