Томас Эртель рассказал, почему решил перейти в «Зенит»

Защитник «Зенита» Томас Эртель высказался о причинах, побудивших его перейти в команду из Санкт-Петербурга. По словам Эртеля, решающим фактором при принятии его решения была фигура главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля.
«Я перешёл в «Зенит» из-за Хави Паскуаля, так как это тренер, которого я давно знаю. Он работал в «Барселоне», и мы много пересекались. Хави – человек, который очень хорошо разбирается в баскетболе и, на мой взгляд, является одним из лучших тренеров в Европе на данный момент. Думаю, что у нас с ним одинаковое видение игры, схожая философия. Также, что для меня особенно важно, Хави — честный, порядочный человек. В баскетболе сложно найти такого. Любой игрок, который работал с Паскуалем, подтвердит мои слова. Конечно, я приехал в «Зенит» не только из-за тренера, но фигура Хави была определяющей», — приводит слова Эртеля пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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