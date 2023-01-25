Эртель назвал двух игроков Единой лиги ВТБ, против которых защищаться сложнее всего

Французский защитник санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель поделился мыслями о выступлении в Единой лиге ВТБ, а также рассказал, против каких игроков ему тяжелее всего играть в защите. По словам Эртеля, такими баскетболистами являются Алексей Швед из ЦСКА и Дэрил Мэйкон из УНИКСа.

«Я играл в четырёх разных странах и про Единую лигу могу сказать, что здесь играют в очень контактный баскетбол. С тактической точки зрения эта лига, может, и уступает, например, Испании, но везде есть свои плюсы и минусы. Единая лига ВТБ — очень достойный турнир. Это факт.

Сложнее всего здесь защищаться против… Алексея Шведа из ЦСКА и Дэрила Мэйкона из УНИКСа. Это два игрока уровня Евролиги: быстрые, креативные в атаке, они могут доставить тебе массу проблем.

Я получил приглашение сыграть в Матче звёзд. Учитывая мой спортивный азарт, с удовольствием приму участие. В Испании, например, не проводят Матч звёзд. Слышал от ребят, что здесь, в Единой лиге, организация на высочайшем уровне, так что с нетерпением жду. Кстати, сегодня я узнал, что смогу принять участие в конкурсе трёхочковых», — приводит слова Эртеля пресс-служба Единой лиги ВТБ.