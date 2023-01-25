Единая лига ВТБ объявила имена обладателей уайлд-кард на Матч всех звёзд

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала обладателей уайлд-кард на Матч всех звёзд, который состоится 19 февраля в Москве. Спортивное мероприятие примет «ВТБ Арена». Напомним, матч впервые пройдёт в формате «New School — Old School». Команда New School будет состоять из игроков не старше 29 лет на день проведения соревнований, команда Old School — из игроков от 30 лет и старше.
В состав New School получили приглашение форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк и защитник саратовского «Автодора» Малик Ньюмэн. В команду Old School выбраны форвард казанского УНИКСа Луи Лабери и защитник московского ЦСКА Каспер Уэйр.
Итоговые составы команд:
New School: Джастин Роберсон («Парма-Пари»), Джейлен Бэрфорд («Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин (МБА), Ненад Димитриевич (УНИКС), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Самсон Руженцев (ЦСКА), Сергей Карасёв («Зенит»), Антон Астапкович (ЦСКА), Андрей Лопатин (МБА), Никола Милутинов (ЦСКА), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Малик Ньюмэн («Автодор»)
Old School: Томас Эртель («Зенит»), Райан Боутрайт («Автодор»/«Парма-Пари»), Алексей Швед (ЦСКА), Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»), Евгений Воронов (МБА), Джеймс Эннис («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС), Малик Диме («Парма-Пари»), Луи Лабери (УНИКС), Каспер Уэйр (ЦСКА).
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