Источник: 23-летний американский легионер перейдёт в «Зенит»

Американский тяжёлый форвард бельгийского клуба «Антверп» Ройс Хэмм (23 года, 206 см) перейдёт в «Зенит». Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

В нынешнем сезоне американец дебютировал в европейском баскетболе, приняв участие в восьми матчах чемпионата Бельгии. В среднем он набирал 12,3 очка и совершал 4,1 подбора.



Напомним, по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 «Зенит» занял третье место. Клуб из Санкт-Петербурга одержал 16 побед и потерпел 6 поражений. Лидером был московский ЦСКА, который до сих пор не потерпел ни одного поражения. Второй этап турнира стартует 28 января и завершится 26 марта.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: