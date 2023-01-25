Источник: 23-летний американский легионер перейдёт в «Зенит»
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Американский тяжёлый форвард бельгийского клуба «Антверп» Ройс Хэмм (23 года, 206 см) перейдёт в «Зенит». Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».
В нынешнем сезоне американец дебютировал в европейском баскетболе, приняв участие в восьми матчах чемпионата Бельгии. В среднем он набирал 12,3 очка и совершал 4,1 подбора.
Напомним, по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 «Зенит» занял третье место. Клуб из Санкт-Петербурга одержал 16 побед и потерпел 6 поражений. Лидером был московский ЦСКА, который до сих пор не потерпел ни одного поражения. Второй этап турнира стартует 28 января и завершится 26 марта.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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