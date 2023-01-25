Фурнье: Эмбиид не будет играть за сборную США, а во Франции его встретят с объятиями
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Игрок сборной Франции и член клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье считает, что в национальной команде были бы рады приходу лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, несмотря на получение последним американского гражданства.
«Попадёт ли Джоэл Эмбиид в команду? Посмотрим. Он получил гражданство США, но я не думаю, что он будет играть за Соединённые Штаты. Ему будут рады, если он решит выступать за Францию. Мы встретим его с распростёртыми объятиями.
Мы стали бы намного конкурентнее, если бы к нам пришёл ещё один большой парень. Сейчас в сборной происходит нечто особенное», – приводит слова Фурнье издание Mundo Deportivo.
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