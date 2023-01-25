«Зенит» обыграл «Уралмаш» в первом матче 1/4 финала Кубка России
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Уралмаш» из Екатеринбурга в первом матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу. Встреча состоялась на стадионе «ДИВС» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей паркета со счётом 73:64.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 24 очка. 16 баллов на счету Сергея Карасёва. Девять очков набрал Дмитрий Кулагин.
В составе «Уралмаша» 15 очков набрал Максим Кондаков. Дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Джавонте Эдвин Даглас.
Ответный матч 1/4 финала пройдёт в Санкт-Петербурге 9 февраля.
Напомним, в других встречах 1/4 финала сыграют следующие пары: «Пари Нижний Новгород» — УНИКС, МБА — «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Химки» — «Руна».
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