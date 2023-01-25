Netflix представил трейлер документального фильма «Билл Расселл: Легенда»

Стриминговая платформа Netflix опубликовала на своём YouTube-канале трейлер документального фильма «Билл Расселл: Легенда» о бывшем игроке НБА Билле Расселле.
«На паркете Билл был силой, с которой необходимо считаться. Он был готов жертвовать собой ради товарищей по команде и любви к баскетболу. В жизни Билл Расселл был силой в борьбе за права человека, маршируя вместе с великим Мартином Лютером Кингом, возглавляя бойкоты в НБА и борясь с расизмом. Фильм расскажет о выдающейся жизни и наследии суперзвезды НБА, иконы в борьбе за гражданские права», — гласит синопсис фильма.
Фильм выйдет в прокат 8 февраля 2023 года.
Напомним, Билл Расселл скончался 31 июля 2022 года. В его активе было 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. На протяжении всей карьеры Билл выступал в составе «Бостон Селтикс» под шестым номером (с 1956 по 1969 год). Помимо 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.
Также Расселл выступал за команду Университета Сан-Франциско и выиграл в её составе два титула чемпиона NCAA.
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