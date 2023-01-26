Дабл-дабл Ирвинга не помог «Бруклину» избежать поражения в матче с «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев с разницей в четыре очка — 137:133.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал разыгрывающий Сет Карри. Он набрал 27 очков, сделал три подбора и пять передач. Также стоит отметить камерунского центрового Джоэла Эмбиида, набравшего 26 очков, сделавшего десять подборов и три передачи, и таким образом оформившего дабл-дабл в противостоянии.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 30 очков, два подбора и десять передач. Таким образом, 30-летний баскетболист оформил дабл-дабл в этом матче.