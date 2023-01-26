Дабл-дабл Ирвинга не помог «Бруклину» избежать поражения в матче с «Филадельфией»
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В Филадельфии (США) на «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев с разницей в четыре очка — 137:133.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал разыгрывающий Сет Карри. Он набрал 27 очков, сделал три подбора и пять передач. Также стоит отметить камерунского центрового Джоэла Эмбиида, набравшего 26 очков, сделавшего десять подборов и три передачи, и таким образом оформившего дабл-дабл в противостоянии.
Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 30 очков, два подбора и десять передач. Таким образом, 30-летний баскетболист оформил дабл-дабл в этом матче.
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2023, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
137 : 133
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Макси - 27, Эмбиид - 26, Харден - 23, Мелтон - 19, Харрис - 18, Тибулл - 10, Такер - 6, Милтон - 4, Харрелл - 4, Кинг, Коркмаз, Ньянг, Рид, Спрингер, Хаус, Шэмпени
Бруклин Нетс: Карри - 32, Ирвинг - 30, Клэкстон - 25, Симмонс - 12, Ватанабэ - 11, О'Нил - 8, Харрис - 8, Самнер - 3, Моррис - 2, Уоррен - 2, Дюк, Дюрант, Миллз, Смит, Томас, Шарп, Эдвардс
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