60 очков Дэмьена Лилларда помогли «Портленду» одолеть «Юту»

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:124.



Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 60 очков, семь подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского форварда Джереми Гранта, который набрал 19 очков, пять подборов и две передачи. Лучшим по результативности у гостей стал финн Лаури Маркканен. На его счету 24 очка, четыре подбора и только одна передача. Также отметился американский защитник Коллин Секстон, который заработал в этой игре 19 очков, четыре подбора и всего одну передачу.