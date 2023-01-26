Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

60 очков Дэмьена Лилларда помогли «Портленду» одолеть «Юту»

60 очков Дэмьена Лилларда помогли «Портленду» одолеть «Юту»
Комментарии

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:124.

Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 60 очков, семь подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского форварда Джереми Гранта, который набрал 19 очков, пять подборов и две передачи. Лучшим по результативности у гостей стал финн Лаури Маркканен. На его счету 24 очка, четыре подбора и только одна передача. Также отметился американский защитник Коллин Секстон, который заработал в этой игре 19 очков, четыре подбора и всего одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2023, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
134 : 124
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 60, Грант - 19, Саймонс - 16, Нуркич - 10, Литтл - 8, Ойбанкс - 8, Пэйтон II - 6, Шарп - 5, Уотфорд - 2, Баджи, Батлер, Браун, Джонсон, Уинслоу, Уокер, Харт
Юта Джаз: Маркканен - 24, Секстон - 19, Кларксон - 18, Вандербилт - 12, Хортон-Такер - 12, Гэй - 11, Бисли - 10, Конли - 8, Кесслер - 6, Азубуике - 4, Агбаджи, Александер-Уолкер, Больмаро, Джузэнг, Олиник, Поттер, Фонтеккио
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023