34 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Мемфис»
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В рамках очередного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» принимал на своей площадке «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась со счётом 122:120 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, который набрал 34 очка. Его партнёр по команде Клэй Томпсон отметился 24 набранными очками.
В составе «Мемфиса» отличился Джа Морант, у которого дабл-дабл — 29 очков и 12 результативных передач.
«Мемфис» остаётся на втором месте в Западной конференции, у команды 31 победа в 48 матчах регулярного чемпионата. «Голден Стэйт» одержал 24 победы, и потерпел столько же поражений, и располагается на девятой строчке на Западе.
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2023, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Томпсон - 24, Пул - 21, Куминга - 13, Грин - 8, Дивинченцо - 8, Грин - 5, Лэмб - 5, Луни - 4, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Муди, Роллинз, Уайзмен, Уиггинс
Мемфис Гриззлиз: Морант - 29, Бейн - 20, Кларк - 19, Джексон - 17, Альдама - 13, Брукс - 10, Джонс - 7, Тиллман - 3, Уильямс - 2, Адамс, Грин, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Родди, Уильямс Мл., Чендлер
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