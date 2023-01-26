34 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Мемфис»

В рамках очередного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» принимал на своей площадке «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась со счётом 122:120 в пользу хозяев площадки.



Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, который набрал 34 очка. Его партнёр по команде Клэй Томпсон отметился 24 набранными очками.



В составе «Мемфиса» отличился Джа Морант, у которого дабл-дабл — 29 очков и 12 результативных передач.



«Мемфис» остаётся на втором месте в Западной конференции, у команды 31 победа в 48 матчах регулярного чемпионата. «Голден Стэйт» одержал 24 победы, и потерпел столько же поражений, и располагается на девятой строчке на Западе.