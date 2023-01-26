Стеф Карри был удалён с площадки за то, что швырнул капу на паркет. Видео

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с «Мемфис Гриззлиз» заработал удаление.



Инцидент произошёл в конце матча. Карри расстроился из-за промаха партнёра по команде Джордана Пула и, возвращаясь к своему кольцу, Стефен швырнул капу на паркет. Судья удалил разыгрывающего, хотя Карри не предъявлял никаких претензий к судейству.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC

«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» со счётом 122:120. Стефен Карри стал самым результативным игроком матча, несмотря на удаление. В его активе 34 очка, два подбора и три результативные передачи.