Стеф Карри был удалён с площадки за то, что швырнул капу на паркет. Видео
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с «Мемфис Гриззлиз» заработал удаление.
Инцидент произошёл в конце матча. Карри расстроился из-за промаха партнёра по команде Джордана Пула и, возвращаясь к своему кольцу, Стефен швырнул капу на паркет. Судья удалил разыгрывающего, хотя Карри не предъявлял никаких претензий к судейству.
Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC
«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» со счётом 122:120. Стефен Карри стал самым результативным игроком матча, несмотря на удаление. В его активе 34 очка, два подбора и три результативные передачи.
Новость по теме34 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Мемфис»
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