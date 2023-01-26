Бэм Адебайо: некоторых игроков не должно быть в голосовании на Матч всех звёзд
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Форвард «Майами Хит» Бэм Адебайо остался недоволен промежуточными результатами голосования болельщиков, которые влияют на выбор игроков для участия в Матче всех звёзд — 2023.
«Некоторых игроков даже не должно быть в этом списке. Но это голосование болельщиков, ничего не поделать. Нужно дальше жить, моё положение сейчас зависит от выбора тренеров Восточной конференции. Если они решат, что в этом сезоне кто-то играл лучше меня, тогда я действительно расстроюсь.
Я лидирую по набранным очкам из «краски» и помогаю побеждать. Голосование болельщиков — это голосование болельщиков. Пускай там всё будет так, как есть. Но когда дойдёт до голосования тренеров, я рассчитываю получить то, что заслужил», — приводит слова Адебайо Miami Herald.
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