Мама Кайри Ирвинга высказалась о контракте сына с «Бруклином»

Шетеллия Ирвинг, мать и агент звёздного разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, прокомментировала ситуации с текущим контрактом баскетболиста.
Напомним, в прошлое межсезонье Ирвинг воспользовался опцией игрока на год. Летом 2023 года Кайри станет неограниченно свободным агентом.
«Я уже обращалась к руководителям «Бруклина» по поводу этого вопроса. На сегодняшний день не было никаких серьёзных переговоров. Мы бы хотели сделать «Бруклин» своим домом и намерены подписать правильное предложение. Так что всё зависит от клуба. Если они тоже хотят этого, то время начинать переговоры уже наступило», — приводит слова матери Ирвинга Bleacher Report.
В нынешнем сезоне Кайри Ирвинг провёл 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 26,7 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5 передач.
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