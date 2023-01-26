Мама Кайри Ирвинга высказалась о контракте сына с «Бруклином»

Шетеллия Ирвинг, мать и агент звёздного разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, прокомментировала ситуации с текущим контрактом баскетболиста.



Напомним, в прошлое межсезонье Ирвинг воспользовался опцией игрока на год. Летом 2023 года Кайри станет неограниченно свободным агентом.



«Я уже обращалась к руководителям «Бруклина» по поводу этого вопроса. На сегодняшний день не было никаких серьёзных переговоров. Мы бы хотели сделать «Бруклин» своим домом и намерены подписать правильное предложение. Так что всё зависит от клуба. Если они тоже хотят этого, то время начинать переговоры уже наступило», — приводит слова матери Ирвинга Bleacher Report.



В нынешнем сезоне Кайри Ирвинг провёл 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 26,7 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5 передач.

Новость по теме Ирвинг: мы очень похожи со Стефеном Карри. Мне это нравится