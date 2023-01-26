«Зенит» объявил о подписании контракта с Адриеном Моэрманом

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с французским форвардом Адриеном Моэрманом.



Соглашение с 34-летним баскетболистом будет действовать до конца сезона. Моэрман взял себе 18-й номер.



«Над предложением я думал примерно один час. Когда узнал, что подхожу «Зениту» и можно доиграть сезон здесь, я сразу же сказал агенту «да». Я позвонил Эртелю, спросил, как тут у него дела. Он сказал, что всё хорошо, что организация прекрасная. Это то, что мне нужно было услышать», — приводит слова Моэрмана пресс-служба «Зенита».



Адриен начинал этот сезон в «Монако». В 16 матчах Евролиги Моэрман набирал в среднем 2,9 очка и совершал 2,8 подбора. В январе «Монако» объявил о расставании с игроком по взаимному согласию.