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«Зенит» объявил о подписании контракта с Адриеном Моэрманом

«Зенит» объявил о подписании контракта с Адриеном Моэрманом
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Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с французским форвардом Адриеном Моэрманом.

Соглашение с 34-летним баскетболистом будет действовать до конца сезона. Моэрман взял себе 18-й номер.

«Над предложением я думал примерно один час. Когда узнал, что подхожу «Зениту» и можно доиграть сезон здесь, я сразу же сказал агенту «да». Я позвонил Эртелю, спросил, как тут у него дела. Он сказал, что всё хорошо, что организация прекрасная. Это то, что мне нужно было услышать», — приводит слова Моэрмана пресс-служба «Зенита».

Адриен начинал этот сезон в «Монако». В 16 матчах Евролиги Моэрман набирал в среднем 2,9 очка и совершал 2,8 подбора. В январе «Монако» объявил о расставании с игроком по взаимному согласию.

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