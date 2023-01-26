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Сергей Кущенко оценил перспективы «Уралмаша» стать участником Единой лиги ВТБ

Сергей Кущенко оценил перспективы «Уралмаша» стать участником Единой лиги ВТБ
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о перспективах «Уралмаша» стать участником Лиги ВТБ. Кущенко недавно посетил четвертьфинальный матч Кубка России «Уралмаш» — «Зенит» (64:73). В рамках встречи он провёл беседы с руководителями екатеринбургского клуба и министерством спорта области. Кроме того, Сергей провёл оценку инфраструктуры команды, организации матча и работы с фанатами.

«Уралмаш» и раньше заявлял о готовности войти в состав участников Лиги ВТБ, сейчас же выполнен один из важнейших пунктов регламента – проведена серьёзная работа с ареной ДИВС. Её реконструировали, сделали удобной для болельщиков, улучшили внешний вид для ТВ-картинки. Теперь она выглядит современно, по-баскетбольному. Отмечу, что все билеты на матч с «Зенитом» были проданы.

Сразу по нескольким направлениям развития у «Уралмаша» серьёзные подвижки – и арена, и работа с болельщиками, и общая инфраструктура клуба, и спортивная составляющая. Действующий чемпион Суперлиги под руководством интересного яркого тренера Михаила Терехова и в этом сезоне идёт на первом месте в турнире.

У команды серьёзный частный инвестор, что также очень важно для Лиги. По сути, «Уралмашу» осталось решить только ключевой вопрос по наполнению бюджета на следующий сезон, чтобы подать конкурентную заявку на вступление в Лигу», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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