Эксперт: для «Лейкерс» всё кончено. Леброн больше не влияет на результат

Журналист Fox Sports Роб Паркер высказался о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе после матча регулярного чемпионата, где «озёрники» встречались с «Лос-Анджелес Клипперс» (115:133).
«Ты только что заколотил 46 очков и ты невероятен. Ты будешь лидировать в лиге по количеству набранных очков, но твоя команда не попадёт в плей-офф. Неужели это какая-то шутка? Это значит, что для «Лейкерс» всё кончено. Леброн больше не влияет на результат, не может гарантировать победу. Я не сержусь на него. Просто в НБА забивать легче, чем когда-либо», — сказал Паркер на канале Fox Sports Radio в YouTube.
Напомним, в матче с «Клипперс» Джеймс набрал 46 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд. В его активе также восемь подборов и семь ассистов.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
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