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Эмбиид рассказал, когда определится с тем, за какую сборную будет выступать

Эмбиид рассказал, когда определится с тем, за какую сборную будет выступать
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Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид признался, что ещё не определился с тем, за какую сборную выступать — Франции или США.

«У меня часто спрашивают про сборную. Сейчас я полностью сосредоточен на сезоне НБА, поскольку у нас хорошие шансы на титул. Я хотел бы быть сосредоточенным на этом на сто процентов. Но хорошо, что я получил французское гражданство.

Было бы здорово выиграть титул в НБА с „Филадельфией“, а после этого выиграть чемпионат мира этим летом или олимпийское золото в следующем году. Но я не знаю, что произойдёт к тому времени. После победы в НБА я могу быть очень уставшим. Всё будет зависеть от организма. Сейчас же я сосредоточен на НБА, а решение будет приниматься после окончания сезона», — приводит слова Эмбиида BasketNews.

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