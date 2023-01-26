Экс-игрок «Зенита» Шабазз Напьер определился с новым клубом
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Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита», 31-летний американский разыгрывающий Шабазз Напьер подписал контракт с «Миланом». Об этом информирует Encestando. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Напомним, Напьер начал выступать за «Зенит» в сезоне-2021/2022. В конце февраля прошлого года игрок покинул расположение питерцев, уехав в США. Тогда сообщалось, что на такое решение баскетболист пошёл не из-за политических причин — Шабазз в любом случае хотел уйти из «Зенита».
Ранее главный тренер «Милана» Этторе Мессина обратился к болельщикам команды на фоне её неудачных результатов в нынешнем сезоне, отметив, что он несёт всю ответственность за это.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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