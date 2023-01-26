Ирвинг высказался об игре Бена Симмонса в проигранном матче с «Филадельфией»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг поделился мнением о выступлении своего товарища Бена Симмонса в выездном матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Филадельфия Сиксерс», который состоялся сегодня, 26 января. Встреча закончилась со счётом 137:133 в пользу «Филадельфии».
«Когда он действовал агрессивно [во второй половине], мы выглядели очень хорошо. Мы видим вспышки с его стороны и просто хотим, чтобы он продолжал в том же духе», — приводит слова Ирвинга журналист Мэтт Брукс у себя в социальных сетях.
Симмонс в матче с «Сиксерс» набрал 12 очков, а также совершил пять подборов и отдал пять результативных передач.
В настоящий момент «Бруклин» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, «Филадельфия» – на второй позиции.
Симмонс попал 8 трёхочковых подряд:
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