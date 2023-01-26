Хэм – о повреждении Дэвиса в матче со «Спёрс»: я чуть не упал в обморок

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм ответил на вопрос по поводу повреждения, которое получил форвард команды Энтони Дэвис в ходе матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (113:104).
«Я чуть не упал в обморок. Беспокоился ли я в тот момент? О да, чёрт возьми, да. Это опасная игра», — приводит слова Хэма у себя в социальных сетях обозреватель Крис Мэнникс.
Напомним, в концовке третьей четверти Дэвис исполнял бросок под сирену и, приземлившись, столкнулся с соперником, подвернув голеностоп. Несмотря на повреждение, Энтони смог продолжить встречу и в итоге провёл на площадке 26 минут, набрав 21 очко. Дэвис стал самым результативным игроком в составе своей команды.
Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:
- 26 января 2023
-
23:23
-
22:27
-
22:02
-
21:23
-
20:48
-
20:40
-
19:59
-
18:57
-
18:54
-
18:03
-
17:53
-
16:20
-
15:57
-
14:58
-
14:21
-
13:48
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:03
-
11:30
-
10:47
-
10:04
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:13
-
08:38
-
06:31
-
06:29
-
00:42
- 25 января 2023
-
23:54
-
22:55
-
22:38
-
21:22