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Хэм – о повреждении Дэвиса в матче со «Спёрс»: я чуть не упал в обморок

Хэм – о повреждении Дэвиса в матче со «Спёрс»: я чуть не упал в обморок
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм ответил на вопрос по поводу повреждения, которое получил форвард команды Энтони Дэвис в ходе матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (113:104).

«Я чуть не упал в обморок. Беспокоился ли я в тот момент? О да, чёрт возьми, да. Это опасная игра», — приводит слова Хэма у себя в социальных сетях обозреватель Крис Мэнникс.

Напомним, в концовке третьей четверти Дэвис исполнял бросок под сирену и, приземлившись, столкнулся с соперником, подвернув голеностоп. Несмотря на повреждение, Энтони смог продолжить встречу и в итоге провёл на площадке 26 минут, набрав 21 очко. Дэвис стал самым результативным игроком в составе своей команды.

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:

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