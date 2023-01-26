Хэм – о повреждении Дэвиса в матче со «Спёрс»: я чуть не упал в обморок

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм ответил на вопрос по поводу повреждения, которое получил форвард команды Энтони Дэвис в ходе матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (113:104).



«Я чуть не упал в обморок. Беспокоился ли я в тот момент? О да, чёрт возьми, да. Это опасная игра», — приводит слова Хэма у себя в социальных сетях обозреватель Крис Мэнникс.



Напомним, в концовке третьей четверти Дэвис исполнял бросок под сирену и, приземлившись, столкнулся с соперником, подвернув голеностоп. Несмотря на повреждение, Энтони смог продолжить встречу и в итоге провёл на площадке 26 минут, набрав 21 очко. Дэвис стал самым результативным игроком в составе своей команды.

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса: